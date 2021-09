I Carabinieri del reparto scientifico sono al lavoro nel quartiere Pianura, alla periferia occidentale di Napoli, per esaminare il contenuto di una borsa che potrebbe contenere resti umani. Nel pomeriggio si era diffusa la voce del ritrovamento di resti di una donna. In corso gli accertamenti da parte dei militari. La donna sarebbe una 85enne ed in queste fasi è ascoltato il figlio.

Secondo quanto si apprende nella casa della donna c’erano tracce di sangue, mentre l’anziana è tuttora irreperibile. Poi il ritrovamento della borsa al cui interno ci sarebbero dei brandelli umani.