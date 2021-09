“Dopo anni e anni e anni di chiacchiere, inaugurazioni fasulle e promesse mancate finalmente sono arrivati i fatti. È stata aperta al traffico la strada di collegamento tra via Mauro e via Nuova Nola. Un obiettivo raggiunto grazie al grande lavoro del nostro ufficio tecnico e dei nostri consulenti che hanno ereditato una situazione disastrosa ma che con grande pazienza, caparbietà e professionalità hanno trovato le soluzioni per arrivare al risultato di oggi”. Ad annunciarlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma.

Il primo cittadino aggiunge: “Un grazie va anche alla nostra polizia municipale e all’Assessore delegato oltre che al nostro Presidente del Consiglio, agli Assessori e ai Consiglieri che hanno contribuito tutti a venire a capo di una delle problematiche più spinose tra quelle ereditate. La “politica” del “diremo, faremo, vedremo” è stata spazzata via dalla Politica dei fatti. Oggi è una bella giornata”.