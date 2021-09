“Cominciamo la settimana con una felice notizia per i nostri piccoli: l’istallazione di un parco giochi tutto nuovo presso Via Perri. Un’area recentemente qualificata che con quest’opera verrà ulteriormente valorizzata. Un progetto finanziato interamente da Città Metropolitana, che prevede oltre al suddetto parco giochi, anche l’arredo urbano: tappetino anti trauma, cestini e panchine. Un ulteriore spazio dedicato ai bambini per regalare loro un momento di spensieratezza”. Ad annunciarlo sui social è il consigliere comunale di Ottaviano, Vincenzo Cardarelli.

Il politico di maggioranza pubblica anche le foto del progetto e aggiunge: “Ringrazio il Sindaco Luca Capasso per la costante attenzione che dedica ai piccoli, all’ufficio tecnico per l’impegno continuo e proficuo”.