Serata da incubo per gli automobilisti napoletani e per gli abitanti dell’hinterland partenopeo. Bloccati nel traffico e costretti a respirare veleni. Assediati, dunque, dalle polveri sottili che possono avere effetti cancerogeni. Colpa di un maxi rogo, l’ennesimo. In fumo plastiche e gomme, al punto che è stato chiuso lo svincolo di Afragola dell’asse mediano.

La nube tossica è stata notata a chilometri di distanza. Viabilità in tilt in zona.