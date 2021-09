Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile di Napoli hanno notato in vico Molino un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 52 involucri con 7 grammi circa di cocaina e 520 euro.

Stefano Riccio, 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.