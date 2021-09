Gli agenti del Commissariato di San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare incorso San Giovanni, all’altezza di via Pazzigno, hanno notato un’auto con a bordo un giovane che procedeva a forte velocità che, alla vista dei poliziotti, ha accelerato la marcia per darsi alla fuga nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Il veicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale innescando un inseguimento terminato in piazza Aprea dove il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo impattando contro un veicolo in sosta e tentato di riprendere la marcia, è stato raggiunto e bloccato. Un 15enne napoletano è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per guida senza patente.