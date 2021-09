Notte di paura a Poggiomarino, dove si è scatenata un’enorme e pericolosa rissa all’esterno di un’abitazione di Via Tenente Losco. C’è un ferito a colpi di bottiglie rotte, per lui tagli lacero-contusi per fortuna non gravi ma che hanno comunque avuto bisogno di numerosi punti di sutura. I fatti poco dopo la mezzanotte quando i residenti della zona hanno avvisato i carabinieri: c’erano due gruppi intenti a litigare in maniera violentissima in strada, ed una persona riversa a terra sanguinante in maniera copiosa. Secondo quanto appreso i due gruppi che si sono scontrati sarebbero originari dell’Europa dell’Est.

Sul posto numerose pattuglie dei carabinieri di Torre Annunziata con l’ausilio anche di una volante della polizia di San Giuseppe Vesuviano. Bloccati alcuni dei protagonisti della rissa: per loro la valutazione dei fatti ancora in corsa. Sul luogo è intervenuto anche il 118 per portare il ferito al più vicino pronto soccorso.