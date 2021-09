Scade oggi l’ordinanza regionale che impone l’obbligo della mascherina all’aperto in Campania, ma è attesa nelle prossime ore la firma del presidente Vincenzo De Luca alla proroga. L’ordinanza, in scadenza il 1 ottobre, prevede l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione in ogni luogo dove c’è la possibilità che si creino assembramenti come centri urbani, piazze, lungomari, quando si è in fila, nei mercati o nelle fiere, se si partecipa a eventi, nell’attesa di un mezzo di trasporto.