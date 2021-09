Colto da malore mentre sta guidando, così perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrata del McDonalds tra Torre Annunziata e Boscoreale. Fortunatamente non ci sono stati feriti, visto che in quel momento il fast food era chiuso e dunque non c’erano né clienti né dipendenti. A raccontarlo ed a mostrare la foto è Fanpage. Anche la persona alla guida se l’è cavata con un comprensibile spavento e qualche ferita, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Fanpage racconta: «I fatti l’altra sera all’interno del parcheggio del centro commerciale Oplonti Maximall di Torre Annunziata: sul posto sono arrivati anche i carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di un incidente che solo per puro caso non ha avuto conseguenze peggiori. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida della sua automobile quando per un improvviso malore avrebbe perso il controllo della vettura, andando a finire contro la vetrata del McDonalds».