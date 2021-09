Ricoverato in terapia intensiva al Covid Hospital di Scafati, non è riuscito a vincere la sua battaglia. Si è spento così Amerigo Esposito di San Valentino Torio, appena 31 anni, dipendente di un’azienda di Scafati. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere l’uomo non era vaccinato. A dare la notizia del decesso è il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, attraverso i social network.

«Il Sindaco Michele Strianese e l’Amministrazione Comunale di San Valentino Torio si uniscono al dolore delle famiglie Ambruosi ed Esposito, per la prematura scomparsa del giovane Amerigo, esprimendo ad esse le più sentite condoglianze. Il nostro caro concittadino ha lottato contro il Covid presso l’ospedale Scarlato di Scafati ma non è riuscito a vincere la sua battaglia. Affranti dal dolore preghiamo, insieme alla comunità tutta, per la sua anima affinché riposi in pace».