Sangue a Sarno dove un 37enne è stato accoltellato durante una violenta lite, per un parcheggio. Denunciato il giovane che, rivendicando il suo posto auto, ha ferito con un coltello la vittima, nel cortile dello stabile dove sono entrambi residenti. Indagano le forze dell’ordine per far luce sull’accaduto. Ad avere la peggio il 37enne che è stato colpito con un fendente alla gamba.

Da una prima ricostruzione della vicenda, sulla quale indagano le forze dell’ordine, il litigio sarebbe degenerato per l’occupazione di un posto auto nel cortile in cui abitano entrambi con le proprie famiglie.