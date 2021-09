“L’unico modo che abbiamo per sconfiggere il covid19 è la vaccinazione. La Regione Campania è la regione con la più alta percentuale di vaccinati tra il personale scolastico, docente e non docente, che ringrazio per l’esempio di responsabilità manifestato. Oggi la sfida più importante è vaccinarsi tutti. Comprendo il timore delle famiglie nel vaccinare i propri figli, ma è fondamentale credere e affidarsi alla scienza. Oltre agli strumenti di protezione individuale che ognuno di noi sta adottando, la sola strategia vincente per uscire definitivamente da questo incubo è la vaccinazione”. E’ l’appello lanciato dall’assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini.

L’assessorato alla Scuola ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sul delicato tema della vaccinazione “Più vaccini, più vicini”. “Il 15 settembre le scuole riapriranno e, per tale data, dovremo avere la più alta percentuale di vaccinati anche tra i nostri studenti. La Regione Campania ha predisposto test salivari gratuiti e su base volontaria per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Saranno a disposizione camper vaccinali all’interno degli istituti scolastici per quelli delle scuole secondarie di secondo grado”, aggiunge l’assessore.

“Mi appello al senso civico di ognuno e chiedo ai dirigenti scolastici, ai docenti e alle famiglie – conclude – di sensibilizzare la coscienza di ogni ragazzo, dal più piccolo al più grande, sull’importanza di questo tema”.