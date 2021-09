Ladri d’auto in trasferta presi in Irpinia dalla polizia. Sono stati denunciati due cittadini casertani ed un beneventano, pluripregiudicati, responsabili di tentato furto. I tre sono stati colti in flagranza dagli agenti del Commissariato di Cervinara, intenti ad armeggiare su un’autovettura in sosta, utilizzando attrezzi atti allo scasso.

Nei loro confronti è stato inoltre emesso dal questore Maurizio Terrazzi il provvedimento di rientro presso il comune di residenza con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune irpino per tre anni.