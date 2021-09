Un consiglio per scongiurare che la propria auto venga rubata o aperta con facilità da malintenzionati viene direttamente dalla polizia di Stato, che attraverso il suo profilo Facebook ufficiale ha pubblicato un post per mettere in guardia gli automobilisti. «Quando chiudete la vostra auto controllate sempre che sia effettivamente bloccata. Oggi giorno i ladri dispongono di attrezzature hi-tech in grado di operare anche a distanza. Come ad esempio quelle che leggono e copiano il codice di connessione tra chiave e vettura. Se possibile custodite il telecomando in un sacchetto schermato che evita il furto del codice e prima di allontanarvi guardatevi sempre intorno».

Il prezioso consiglio è stato condiviso migliaia di volte, e per quanti si chiedessero dove sia possibile reperire un sacchetto schermato tra i commenti arriva anche la risposta: è facile acquistarlo online.