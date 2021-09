Samuele Gargiulo, 4 anni, è precipitato ieri da un balcone ed è morto sul colpo a Napoli. E’ accaduto in via Foria. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Secondo quanto si apprende il piccolo era in casa con la mamma incinta di otto mesi, la donna si sarebbe sentita male. Così Samuele è corso sul balcone per avvisare il papà. Ha avuto paura e si è sporto troppo cadendo nel vuoto. La salma del bimbo è stata sequestrata e sarà effettuata l’autopsia.

La tragedia si è consumata in via Giuseppe Piazzi, una traversa di via Foria, nel centro della città partenopea. Il piccolo, che aveva quattro anni, è precipitato dal terzo piano mentre era in casa da solo con la mamma.