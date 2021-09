Segnalato al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, un video pubblicato su Tik Tok, in cui si vedono alcuni ragazzini che filmano un amico intento a correre sull’asse mediano di Napoli. «Ovviamente abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine per far individuare, denunciare e punire questi irresponsabili che hanno messo a repentaglio la propria incolumità e quella di eventuali automobilisti che sarebbero potuti transitare in quel momento. Denunciamo da tempo questo fenomeno di creare filmati virali facendo ricorso ad azioni pericolose, stupide e degradanti perché chiediamo alle istituzioni e alle autorità di non prendere il problema sotto gamba e di ricorrere a misure che possano mettere un freno a tutto questo». Sono le parole del consigliere Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli.

“Non c‘è niente di meglio per la salute fisica di una bella corsetta notturna. Se però il luogo scelto per praticare jogging è la corsia di una superstrada, allora c’è il serio rischio di metterla a repentaglio la salute fisica. Quella propria e quella degli automobilisti”.