Questa mattina poco prima delle 5 è avvenuto un incidente mortale nella zona del Rione Incis a Ponticelli. Coinvolti in uno scontro frontale una 500 e un ciclista il cui impatto gli è stato fatale. Si tratta di Giovanni Argento, 58 anni, rider per una cornetteria del posto. Alla guida del veicolo un 28enne, ora indagato per omicidio stradale. È stato sottoposto agli esami tossicologici per accertarsi delle sue condizioni e al momento si attendono gli esiti.

Dai primi rilievi eseguiti dalla polizia municipale, che ha riscontrato sull’asfalto segni di frenata, sembrerebbe comunque che il ragazzo abbia cercato di scansare il ciclista non riuscendoci.