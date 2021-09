Incidente a Marcellinara (Catanzaro) sulla strada provinciale in direzione Tiriolo. Coinvolti un camion Iveco e una Peugeot 107. La donna alla guida dell’auto, la quarantenne Alessandra Paone, è morta dopo essere stata estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale. Sul posto il personale del 118, carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza dei mezzi e del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Strada chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.