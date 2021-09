Era intento a smontare una marmitta di auto in sosta. Un’operazione notturna che ha insospettito i carabinieri, impegnati in controlli del territorio a Torre del Greco (Napoli). Per questo motivo i militari dell’Arma si sono fermati e hanno chiesto informazioni, scoprendo che ad agire non era il proprietario della vettura parcheggiata in strada a via Cimaglia ma un uomo, residente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio e gia’ noto alle forze dell’ordine.

Durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato l’uomo in possesso anche di un catalizzatore che, stando a quanto accertato, sarebbe stato rubato poco prima nella vicina Ercolano. Dopo le formalita’ di rito, l’uomo e’ stato arrestato e ora e’ in attesa di giudizio. Gli attrezzi atti allo scasso trovati in suo possesso sono invece stati sequestrati.