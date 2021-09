«Terrore puro… qualche secondo in più e sarei morta! Sono nata di nuovo, ringrazio il Signore e il mio papà che avevo lasciato poco prima di avermi strappata ad una fine atroce! Lo spavento non passa ma ora ho tanta rabbia. Un passaggio a livello che passa in un paese deve essere sorvegliato attimo per attimo». Antonella Sindona, avvocato di Trecase racconta sui social cosa le è successo. Era in scooter ed aveva appena superato il passaggio a livello della Circumvesuviana in Via Vesuvio, quando il convoglio è passato a sbarre alzate e l’ha sfiorata.

«Ringrazio quel signore di cui non conosco il nome per avermi subito soccorsa quando mi sono paralizzata in strada dopo aver visto il treno sfiorarmi, ringrazio tutti quelli che si sono fermati e mi hanno aiutato a riprendermi. La paura non passa ma ora ho anche rabbia, bisogna evitare che accada una tragedia, io sono stata salvata e forse questo è un segnale per chi può e deve fare qualcosa».