Un altro decesso per Covid-19 in provincia di Avellino. È il settimo in due settimane. Vittima una donna di 86 anni di Tufo. L’anziana era giunta all’ospedale Moscati del capoluogo Irpino lo scorso 26 agosto. Era stata ricoverata nell’unità operativa di Malattie Infettive, dove è spirato. Aveva patologie pregresse. Era comunque vaccinata contro il virus.

Dallo stesso nosocomio, fortunatamente, sono state dimesse anche due persone che sono finalmente tornate a casa, dopo aver combattuto giorni contro il Coronavirus in un letto del reparto di Malattie Infettive.