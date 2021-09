Era considerato il re del catering. È stato stroncato dal Covid Paolo Tortora, «un sarto della ristorazione» come lui stesso amava definirsi e senza dubbio uno dei grandi protagonisti del mondo del catering e banqueting degli ultimi quarant’anni. Il ristoratore aveva 61 anni, ex allievo del Pontano. Si è ammalato nel mese di agosto, l’infezione gli ha portato una polmonite che inizialmente non pareva destare troppa preoccupazione. La situazione sarebbe però velocemente peggiorata al punto da rendersi necessario il ricovero, ma il suo fisico purtroppo non ha vinto la dura lotta contro il virus.

Immediato il tam tam nel mondo degli eventi, con tantissimi professionisti ed amici che hanno condiviso ricordi ed apprezzamenti a quello che rimarrà, nella memoria, di tutti, un signore dell’intrattenimento, non a caso voluto anche da Dolce & Gabbana per il loro evento partenopeo.