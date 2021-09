“Questa è la situazione attuale di Covid19 nella nostra città. Dal 24 agosto al 9 settembre sono stati registrati 56 nuovi positivi su 1026 tamponi effettuati. I cittadini attualmente positivi al Sars_cov2 sono 42. Vi è ancora una parte importante di cittadini che non si è vaccinata e, per questo, rinnovo il mio invito”. A darne notizia è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vicenzo Catapano.

“Vaccinarsi protegge se stessi e chi ci è accanto. È un gesto d’amore e di responsabilità per la propria salute e per la comunità, per far ripartire liberamente tutte le attività fondamentali, educative, economiche, ricreative”.