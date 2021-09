Furto sacrilego dalla chiesa di San Giuseppe di via Pedagnali a Sarno. Gli agenti del commissariato locale hanno recuperato il materiale sacro. Restituiti ai fedeli 14 quadretti di pregio, frutto dell’artigianato in ceramica, raffiguranti le varie stazioni della via Crucis. Recuperati inoltre un calice in ottone con relativo vassoio porta ostie ed un crocifisso da altare. Commossa la signora Immacolata, storica custode della chiesa di San Giuseppe, e il parroco don Antonio Calabrese.

Denunciati i tre presunti autori del raid: un marocchino di 38 anni, un egiziano di 28 anni ed un sarnese di 23: tutti con precedenti per furto, ricettazione, evasione, truffa, spaccio di droga, porto abusivo di armi, furto aggravato, minacce, atti persecutori, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di controlli a casa di uno degli arrestati è stato ritrovato anche un motorino Honda Sh 150 rubato, restituito al proprietario.