Gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare sulla rampa di uscita dell’asse di supporto Nola-Villa Literno in direzione San Vitaliano hanno notato due giovani a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il motoveicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando il conducente ha perso il controllo del mezzo impattando contro la volante ma, nonostante l’urto, ha ripreso la marcia riuscendo a far perdere le proprie tracce mentre il passeggero è rovinato a terra.

Durante il controllo, un ragazzo a bordo di una bici si è avvicinato agli operatori affermando di essere un parente del giovane fermato ma è stato riconosciuto dai poliziotti come il conducente dello scooter che poco prima si era dato alla fuga. N.E., 22enne di San Gennaro Vesuviano con precedenti di polizia, e il fratello 19enne sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciati per danneggiamento.