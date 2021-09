Napoli, 8,30 del mattino: i carabinieri motociclisti intimano l’alt a due persone che viaggiano su un Suv in via Caracciolo. L’auto non si ferma e parte l’inseguimento. Il conducente – già noto alle forze dell’ordine e risultato sprovvisto della patente di guida – dopo aver svoltato a forte velocità e in controsenso su piazza vittoria – via Chiatamone urta e danneggia un palo della segnaletica stradale sui gradini che danno accesso a via Partenope.

I due tentano di proseguire con l’auto nonostante il pneumatico forato ma alla fine lasciano il veicolo e si danno alla fuga. Il passeggero viene subito bloccato mentre vengono diramate le ricerche per il conducente. L’uomo viene rintracciato poco dopo a piazza Bovio. Era a bordo di un autobus di linea. I carabinieri sono saliti sul mezzo pubblico e lo hanno bloccato. Il passeggero, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello da sub di 26 centimetri. Per tutti e due, residenti a Casoria, è scattato l’arresto.