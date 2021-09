Il titolare di un negozio di telefonia è stato accoltellato in via Mazzocchi a Santa Maria Capua Vetere. L’uomo ha avuto un diverbio con l’avventore, residente a Marcianise, che, all’improvviso, ha estratto il coltello e lo ha ferito. La vittima è stata immediatamente soccorsa presso il locale ospedale.

Il commerciante non versa in gravi condizioni, indaga la Polizia per capire e ricostruire esattamente cosa sia accaduto all’interno della rivendita di cellulari.