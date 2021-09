Tragedia sul ponte di via Nuova San Rocco. Una ragazza poco più che 20enne, studentessa universitaria, si è tolta la vita lanciandosi nel vuoto dal ponte di via Nuovo San Rocco nella zona di Capodimonte. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di recupero. Presenti anche i sanitari del 118 e gli agenti di polizia che hanno già avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la giovane studentessa universitaria, avrebbe parcheggiato il suo scooter sul ponte e si sarebbe lanciata nel vuoto. La 20enne è morta sul colpo.