E’ il giovane Carmine De Rosa a scommettere su Erminio Sinni, cantautore di origine toscana tornato alle luci della ribalta dopo aver vinto il Talent Show The Voice Senior nella squadra di Loredana Bertè. Una scommessa, ieri sera, vinta sin dalle prime canzoni. Piazza de Marinis, stracolma di entusiasmo ha vissuto una serata di fine estate indimenticabile. Un chiaro segnale che i poggiomarinesi hanno voglia di buttarsi alle spalle gli anni difficili del Covid, delle restrizioni, dei lockdown. Erminio Sinni ha messo d’accordo tutti, la sua musica elegante, dalle parole profonde, dalle vibrazioni di note interminabili è piaciuta a giovani e meno giovani. Organizzazione perfetta, nel pieno rispetto delle norme Covid, nessuna sfumatura negativa, soltanto tanta voglia di sana e buona musica.

Trecento posti a sedere, già pieni durante le prove che Erminio ha tenuto poche ore prima dello spettacolo, poi verso sera altri curiosi si sono riversati in piazza. Una pizza così piena non si vedeva dalla scorsa estate, durante la campagna elettorale. Secondo le forze dell’ordine stimati gli ottocento presenti. Un successo che per i giovani del neosindaco Maurizio Falanga ha rimandato alla mente la gioia della vittoria politica. Soprattutto quando a Sinni è toccato regalare alla piazza “A mano a mano”, canzone di Rino Gaetano, colonna sonora della scalata al successo del centrodestra. Il 22 settembre scorso l’amministrazione ha compiuto un anno, ieri è stata una bella occasione per tornare tra la gente, rivedere una piazza gremita e fare il pieno di energia per continuare a lavorare per il paese.