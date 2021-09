Maltratta la ex compagna e la figlia dopo essersi introdotto nella loro abitazione: con questa accusa un 34enne e’ stato arrestato a Portici. La donna si e’ presentata al commissariato della Polizia di Stato di Portici – Ercolano denunciando di essere vittima, insieme alla figlia, di comportamenti violenti da parte dell’ex compagno il quale, come gia’ avvenuto in altre occasioni, si era introdotto nella sua abitazione e aveva minacciato entrambe. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’aggressore, un 34enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per violazione di domicilio e atti persecutori.

Poco dopo, la donna ha contattato nuovamente gli agenti raccontando che l’uomo si era ripresentato nei pressi dell’abitazione. A quel punto gli agenti lo hanno bloccato e arrestato per violazione di domicilio e atti persecutori.