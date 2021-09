La Gori comunica mancanze di acqua in 7 comuni del Nolano a causa di un’interruzione dell’elettricità negli impianti da parte dell’Enel. Nella zona rubinetti a secco dalle ore 20 del 4 ottobre e fino alle 5 del 5 ottobre ci saranno degli abbassamenti della pressione idrica o una totale mancanza d’acqua. Ecco i comuni interessati: Casamarciano, Comiziano (intero territorio comunale), Cicciano (località Sasso, via Sandro Pertini e tutte le relative traverse), Liveri (via Livardi. e tutte le relative traverse), Nola (via Abate Minichini, via Castel Cicala, via dei Mille e tutte le relative traverse), Roccarainola (via Capolongo, via Madonnelle, via Meirana, via Nenni, via Rivo Maggiore e tutte le relative traverse) e Tufino (intero territorio comunale).

Con la riattivazione dell’energia elettrica da parte di Enel, a poco a poco, l’erogazione idrica tornerà in tutte le abitazioni ed i locali commerciali delle sette città del Nolano interessate.