Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lamaria a Torre del Greco hanno notato una donna nei pressi dell’ingresso della stazione Circumvesuviana “Via S.Antonio” che, dopo aver ricevuto delle banconote da un uomo, gli ha consegnato un involucro. I poliziotti hanno bloccato la spacciatrice trovandola in possesso di 17 involucri contenenti eroina del peso di circa 15 grammi e di 20 euro.

V. M., 46enne torrese con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.