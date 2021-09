Tragedia a Casoria, dove nel tardo pomeriggio di ieri un agente della polizia locale è morto. Si tratterebbe di un suicidio. L’uomo si sarebbe tolto la vita con la pistola d’ordinanza. La vittima era un. luogotenente in servizio presso il Comando di Polizia Municipale in via Castagna. Sotto choc l’intera città. Una tragedia che riporta d’attualità il forte stress a cui sono chiamate le forze dell’ordine in particolare nei territori complicati.

L’uomo di 57 anni, infatti, sembra si sia sparato con la sua pistola d’ordinanza. La tragedia si è consumata in casa della vittima, situata in una traversa di via Pio XII a Casoria. A ricordare l’uomo sono in tanti. Ancora non si conoscono i reali motivi del gesto sul quale stanno indagando le forze dell’ordine.