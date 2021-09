La terribile scoperta è stata fatta dalla mamma. Aveva circa tre settimane di vita il bimbo trovato morto in culla. Potrebbe trattarsi di una morte bianca o di un rigurgito o un problema respiratorio dopo la poppata notturna. Subito sono stati allertati i soccorritori del 118 e i carabinieri di Cerreto Sannita ma non c’era già nulla da fare. Il piccolo corpo è stato trasportato al San Pio di Benevento, in attesa di accertamenti autoptici.

Come spesso accade in tali circostanze non si esclude alcuna possibilità anche se le ipotesi più accreditate lasciano pensare a una terribile fatalità. Forse un rigurgito scatenato da un movimento del piccolino mentre dormiva all’interno della culla.