La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’indagine sulla morte di una donna di Pagani, di 53 anni, F.V. La famiglia ha denunciato il 118, accusato di omissioni e ritardi. Pare – secondo la denuncia tutta da verificare – che a bordo dell’ambulanza non vi fosse il medico. La donna è deceduta prima di arrivare in ospedale. Una seconda ambulanza, con il medico a bordo, arrivata in un secondo momento, aveva poi soccorso il marito della donna, colto da un malore.

L’autopsia verrà probabilmente disposta nei prossimi giorni, con contestuale iscrizione nel registro degli indagati qualora il pm titolare del fascicolo ravvisi eventuali responsabilità. Bisognerà, in primis, verificare la fondatezza di quanto denunciato dalla famiglia della donna, così come i medici che avrebbero dovuto essere presenti nelle fasi del soccorso. I familiari contestano ai sanitari del 118 di avere sottovalutato la gravità inviando una ambulanza senza medico e con un solo infermiere. La donna deceduta pare fosse già interessata da altre patologie, ma anche in questo caso servirà verificare.