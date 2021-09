Viaggiatori in partenza o di ritorno dalle ferie estive controllati alla stazione centrale di Napoli. In particolare, il 2 settembre sono stati fermati tre uomini provenienti dalla Capitale, di rientro da Ibiza, che hanno fornito dei documenti che sono apparsi da subito contraffatti. I tre, tutti napoletani, hanno ammesso di averli acquistati per andare sull’isola. Arrestati, sono stati poi giudicati con rito direttissimo presso il Tribunale di Napoli che li ha condannati: il primo, 40 anni, agli arresti domiciliari, il secondo e terzo, rispettivamente 33 e 34 anni, all’obbligo di firma.

Sono trenta gli arrestati in totale, 196 gli indagati e le 73.480 persone controllate: questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del compartimento Campania, dal 1° giugno al 12 settembre 2021. Intensificati i servizi istituzionali con l’impiego di 3.670 pattuglie in stazione e 457 a bordo treno, verificati 780 convogli ferroviari. Sono stati anche predisposti 265 servizi antiborseggio per contrastare i furti ai danno dei viaggiatori nelle stazioni ed elevate 321 sanzioni amministrative, di cui 98 in materia di sicurezza ferroviaria.