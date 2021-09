L’Asl Napoli 3 Sud sospende 11 sanitari no vax. Per loro niente servizio e sono mandati a casa senza stipendio. Nei 13 distretti e 57 comuni della Napoli 3 che vanno dal nolano alla zona vesuviana sono stati per ora mandati a casa due medici, due sociologi, quattro infermieri e tre amministratori.

Questi sono i provvedimenti assunti dall’azienda sanitaria guidata da Gennaro Sosto contro chi lavora nelle strutture sanitarie che rifiuta di farsi somministrare il vaccino.