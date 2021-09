“Sulla scuola abbiamo una situazione di grande tranquillità. Siamo la Regione che ha avuto il livello più alto di vaccinazione del personale scolastico”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo a margine di una conferenza stampa a Salerno. “Per quanto riguarda la popolazione studentesca abbiamo un ottimo livello di vaccinazioni – ricorda -: siamo al 75% per le secondarie superiori. Dobbiamo fare ancora uno sforzo nelle scuole medie per stare tranquilli. Ma la situazione è incomparabilmente migliore rispetto a un anno fa. Dobbiamo insistere, cominciamo l’anno scolastico a metà settembre in condizioni di grande tranquillità”.

“Procederemo con i tamponi molecolari nelle classi sentinella, quindi manteniamo alto il livello di attenzione e controllo – annuncia – ma devo dire che siamo molto fiduciosi”.