“Abbiamo quattro donne in gravidanza al II Policlinico di Napoli, tutte non vaccinate. Una ha fatto il cesareo due mesi fa e ora il neonato e’ morto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta settimanale Facebook. “Tutte e quattro – ha spiegato – hanno l’intera famiglia no vax. Per questo faccio un appello ancor alle donne incinte, fate il vaccino dopo i primi tre mesi. Poi ognuno faccia le sue scelte. Noi piu’ di quello che stiamo facendo non possiamo, dipende da voi la durata di questo calvario, aiutateci a completare la campagna vaccinale”.

I no vax dicono che sui vaccini “ci usano come cavie, ma 5 miliardi di persone lo hanno fatto e non e’ successo niente. Io ho fatto la prima dose il 27 dicembre subendo polemiche idiote, e sono pronto a fare la terza e la quarta, io daro’ l’esempio come sempre senza timori”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta settimanale Facebook. “Cominciamo appena possibile – ha aggiunto la terza dose per le persone nelle residenze assistite, alle persone fragili e agli immunodepressi. Io non avro’ paure, mi auguro che i nostri concittadini decidano, visto che c’e’ un problema”.

De Luca ha criticato anche “i sindacati – ha detto – che esprimono dubbi e affermano che sui vaccini deve decidere il governo. Ma come? Prima siete per la partecipazione e ora deve decidere il governo? E non vi interessa che in fabbrica non scoppi il contagio? Oppure vogliono che chi non fa il vaccino debba avere dallo Stato stato il tampone gratuito. Stiamo arrivando a uno stato demenziale, in momenti di emergenza vengono a galla privilegi, corporativismi e irresponsabilita’”.