“A oggi e’ passata gia’ una settimana dall’apertura delle scuole e non abbiamo avuto segnalazioni di particolari emergenze, ma una valutazione definitiva la faremo a meta’ ottobre”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispetto all’andamento dell’epidemia da covid a seguito della ripresa dell’anno scolastico in presenza al 100 per cento.

Il presidente ha riferito che i dati sui contagi nelle scuole ”ci danno un elemento di tranquillita’ anche perche’ abbiamo vaccinato il 100 per cento del personale scolastico. Ora andiamo avanti: se facciamo le persone responsabili e la smettiamo con questo clima misto di stupidaggini che si raccontano e di paure ingiustificate, torneremo alla vita normale”.