Nuovi problemi per la visione delle partite di serie A su Dazn sono stati riscontrati questa sera dagli utenti. In particolare, per circa una mezz’ora molti appassionati non sono riusciti a seguire in streaming gli incontri Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, cominciati alle 18.30, e sui canali social e’ presto cresciuta la protesta, mentre sugli schermi di tv e device vari compariva la scritta che segnalava “la presenza di una anomalia che Dazn sta cercando di risolvere al piu’ presto”. Un inconveniente per il quale l’Ott si e’ scusata, annunciando un indennizzo.

“Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30 – si legge nella nota di Dazn -. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perche’ sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo”.