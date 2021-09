Avviso conclusioni indagini per due imprenditori di Mugnano del Cardinale, padre e figlia: sono ritenuti responsabili dal Pm della procura di Avellino, Paola Galdo, di minaccia grave nei confronti del medico legale Lamberto Pianese. I due sono stati individuati, a seguito delle indagini della squadra mobile di Avellino coordinata dal vice questore Gianluca Aurilia, come i responsabili del recapito di un cuore di maiale sotto vuoto al medico legale.

Padre e figlia, imprenditori titolari di una piccola impresa di Mugnano del Cardinale, furono gli autori della minaccia al medico legale del tribunale di Avellino a seguito di una perizia medico che quest’ultimo aveva redatto e non era risultata loro favorevole. In particolare la donna che era stata vittima di un infortunio, per il quale aveva chiesto un risarcimento all’assicurazione, era stata visitata da Pianese su incarico del magistrato del tribunale di Avellino. Il professionista si vide recapitare a maggio di quest’anno, contenuto in pacco presso la sede dell’Asl di Avellino di via Roma contenente un cuore di maiale sotto vuoto.