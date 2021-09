Sono 222 i nuovi positivi al convid-19 registrati oggi in Campania su 18.799 test effettuati. Il dato, aggiornato alle 23:59 di ieri, lunedì 27 settembre, è fornito dall’Unità di crisi della Regione Campania. Nel bollettino ordinario segnalati anche 3 decessi nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti nei giorni precedenti ma registrati soltanto ieri. Sul fronte posti letto sono indicati 18 degenti nelle terapie intensive e 249 pazienti ricoverati in aree covid non critiche.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 222 Test: 18.799

Deceduti: 3 (*) nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale: