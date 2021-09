Parla di «dati ad oggi rassicuranti sul piano nazionale e regionale», in merito alla situazione Covid il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. «Non registriamo picchi di contagio, c’è un livello ancora elevato di mortalità ma non abbiamo ingolfamento dei reparti ospedalieri o delle terapie intensive – dice in diretta Fb – Dopo la prima settimana dall’inizio dell’anno scolastico non abbiamo registrato fenomeni particolarmente preoccupati, dovremo aspettare altre due settimane per un quadro di maggiore certezza ma ad oggi il quadro è rassicurante».

Preoccupa, però, il rallentamento della campagna di vaccinazione. E tra le motivazioni – avverte De Luca – c’è una «campagna di disinformazione vergognosa, irresponsabile, incivile, emerge un movimento neo medievale». «Siamo veramente alla stregoneria dei tempi del medioevo, le cose più stupide sconcertanti, le invenzioni più inimmaginabili – dice in diretta Fb – spero non abbia ricadute pesanti sull’obbligo di vaccinazione per i bambini. Se poi abbiamo deciso di far ritornare la poliomielite, beh, più che mettere in guardia le famiglie non possiamo fare. Vi prego di aprire la testa e gli occhi».