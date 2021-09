«La certificazione verde non è richiesta per partecipare alle celebrazioni liturgiche, ma «si usino tutti i mezzi per conservare la nostra salute, per prevenire». Il presidente della Conferenza episcopale italiana, Gualtiero Bassetti, apre anche all’ipotesi di giungere eventualmente all’utilizzo del Green Pass per partecipare alle messe domenicali. In ogni caso, spiega, è in corso una «trattativa con il Governo» sul protocollo sottoscritto a maggio dell’anno scorso. Per adesso, però, si andrà avanti così: «Si continua a osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato TecnicoScientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote».

Sulla questione Green pass, invece, parlando a margine dell’assemblea dei vescovi europei a Roma, Bassetti ha spiegato che «devo sentire il Consiglio permanente e tutto l’episcopato. Finora nelle chiese abbiamo rispettato tutte le regole che ci siamo posti. Non è una questione semplice, comunque si usino tutti i mezzi per conservare la nostra salute, per prevenire. E al momento attuale il vaccino è ancora la più grande garanzia.