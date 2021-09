Salgono a 327 le vittime del covid all’ospedale San Pio di Benevento dove ha perso la vita un uomo di 80 anni di Casalnuovo di Napoli che si trovava ricoverato già da giorni nel reparto di pneumologia subintensiva. Restano nove, però, i ricoverati perchè nello stesso reparto si conta un nuovo accesso, ancora una persona di fuori provincia. Purtroppo non si registra nessuna nuova dimissione. Dei pazienti che, per i sintomi severi del covid hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere, sei sono sanniti e tre provengono da fuori provincia.

Cinque di loro sono ricoverati nel reparto di pneumologia sub intensiva mentre quattro nel reparto di malattie infettive. E per quel che riguarda invece la campagna vaccinale da domani gli hub saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle14. Ad annunciarlo è il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe, che dichiara: “Invito nuovamente i cittadini che ancora non hanno aderito, a vaccinarsi. In particolare – continua Volpe- mi rivolgo ai giovani ed alle loro famiglie, affinchè senza indugi si rivolgano all’ hub più vicino per ottenere la vaccinazione e cominciare l’anno scolastico in sicurezza”.