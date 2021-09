Aveva 36 anni Gianluigi Andrea Piegari, per tutti “Gigi”, giovane medico del 118 morto dopo aver contratto il Covid, dopo una lunga battaglia con il virus nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Columbus di Roma. Il medico lascia la compagna Martina con la quale tra quattro mesi avrebbe avuto un figlio. Sconforto tra colleghi e amici per il lutto, un addio inaspettato quello del dottor Piegari, direttore sanitario di Formia Soccorso. Aveva lavorato in servizio 118 prima sulle ambulanze e poi sulle automediche, nel suo percorso di studi anche una specializzazione in chirurgia plastica. Molto spesso aveva lavorato fianco a fianco in postazione 118 con la compagna ad Ostia.

Con la compagna si erano trasferiti da poco nella loro nuova casa di Cecchina, nella zona dei Castelli Romani. «Era impossibile non amarlo. Una persona ben voluta da tutti, sempre pronta ad aiutare il prossimo», racconta la compagna Martina. «Era un uomo buono con tutti, non solo con i suoi pazienti a cui dedicava anima e cuore, oltre che la sua professionalità, ma anche con chi aveva appena conosciuto o con chi aveva avuto l’onore ed il piacere di incontrarli – prosegue -. Ci amavamo da 25 anni, da quando eravamo piccoli. Siamo cresciuti ed abbiamo fatto la nostra vita sempre insieme». «Nella nostra nuova casa a Cecchina volevamo far crescere nostro figlio. Ancora non riesco a credere che non sia più qui con me», ha concluso con le lacrime a gli occhi.

Specializzato in chirurgia estetica, Piegari, oltre a prestare servizio per il 118, aveva uno studio ad Albano Laziale, nei locali dove il papà aveva il suo studio dentistico. Si è speso al massimo nell’ultimo anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia e a fine agosto ha contratto il Covid dopo un intervento in codice rosso a un paziente positivo. Si era vaccinato con il monodose Johnson & Johnson. Ricoverato in terapia intensiva al Columbus Gemelli Gianluigi Andrea Piegari è venuto a mancare dopo un mese in cui ha lottato con tutte le sue forze in un letto del reparto di terapia intensiva.