Un 55enne di San Giuseppe Vesuviano è stato denunciato poiché coltivava cannabis in un terreno vicino alla propria abitazione. In casa anche 5,5 chili di marijuana. In tutto sono 3 le persone segnalate all’aurorità giudiziaria per guida con patente revocata. Ben 35 i conducenti sanzionati per violazioni al Codice della Strada.Sono 12 le autovetture e i motorini sequestrati poiché con revisione scaduta o sprovvisti di copertura assicurativa e 4 le patenti ritirate.

L’intervento rientra nell’ambito dell’operazione Alto Impatto eseguita dai carabinieri a Torre Annunziata e dintorni. Denunce e controlli anche a Pompei e Boscoreale.