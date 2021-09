Anche nel difficile anno della pandemia, Coca-Cola resta la prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande in Italia e conferma il suo impegno per la regione. Coca-Cola si conferma prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande in Italia per impatto economico ed occupazionale anche nel 2020, anche nel difficile anno della pandemia. È quanto emerge dallo studio realizzato da Sda Bocconi School of Management che ha analizzato il valore socio-economico di Coca-Cola nel Paese, con uno specifico focus sulla Campania, regione in cui è presente con lo stabilimento di Marcianise, Caserta, e la forza vendita del territorio.

Partendo dai fatti, lo studio racconta e inquadra l’impegno delle donne e degli uomini che ogni giorno rendono Coca-Cola “campana di fatto”: sommando stipendi, contratti di forniture, imposte e contributi fiscali versati, sono 31 milioni di euro, pari allo 0,06% del Pil regionale, le risorse generate da Coca-Cola in Campania e destinate alle famiglie, alle imprese e allo Stato e oltre 1.200 i posti di lavoro creati direttamente e attraverso il suo indotto. Un risultato non scontato, nel periodo difficile che il Paese ha attraversato, aggravato dalle chiusure del canale Horeca che hanno generato un impatto negativo su tutta la filiera. Dallo studio Bocconi emerge inoltre che se la presenza di Coca-Cola venisse meno, oltre ad azzerare l’impatto economico, ci sarebbero importanti conseguenze a livello occupazionale: la crescita del tasso di disoccupazione registrerebbe infatti +0,3% in Campania.