Da lunedì 6 settembre entra in vigore il nuovo programma di esercizio sulle linee vesuviane (Eav) con un aumento dell’offerta dei servizi ferroviari di trasporto di circa il 35%, con 66 corse giornaliere in più rispetto ad oggi. Il nuovo programma di esercizio sarà articolato su 264 corse al giorno dal lunedì al sabato, ridotte a 194 corse la domenica e nei giorni festivi. La struttura oraria avrà un cadenzamento più fitto: ogni 24′ anziché ogni 30′. Sulla linea Napoli-Sorrento l’esercizio ferroviario sarà garantito tutto l’anno fino alle ore 23 con 72 corse al giorno, di cui 18 direttissime – oltre alle 8 corse del “Campania Express” già in vigore dal 5 giugno, cui si aggiungono 38 nuove corse al giorno tra Napoli e Torre del Greco via Centro Direzionale. Sulle linee di Poggiomarino, Sarno e Baiano il servizio sarà garantito dalle 6 alle 21 con, complessivamente, 36 corse in più. Sarà ripristinato anche il servizio tra Napoli e Pomigliano d’Arco con 12 nuove corse feriali al giorno.

Invariato il programma di esercizio per le linee flegree, mentre sulla metropolitana Piscinola-Aversa l’esercizio proseguirà tutti i giorni anche festivi fino alle ore 22, con 64 corse giornaliere. Con l’inizio dell’anno scolastico infine, riprenderanno le corse aggiuntive dei bus a supporto anche delle linee ferroviarie, in particolare sulle direttrici che interessano gli istituti scolastici. Oggi vi è stata la prima riunione del tavolo convocato dal prefetto di Napoli: resta fondamentale la differenziazione degli orari di ingresso non solo nelle scuole ma anche negli uffici pubblici e privati e negli esercizi commerciali.